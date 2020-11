PSL repudia atitude de coronel e Rocha diz “assino embaixo”

O clima azedou na campanha de Minoru Kinpara, após o seu irmão, o coronel da Polícia Militar Marcos Kinpara, levantar dúvidas acerca do comprometimento do candidato a vereador do PSL, Hildegard Pascoal, com a candidatura do tucano à Prefeitura de Rio Branco.

A situação ficou tão pesada que o vice-governador Major Rocha (PSL), e um dos principais fiadores da candidatura de Minoru Kinpara à Prefeitura de Rio Branco, se mostrou revoltado com a atitude do coronel da Polícia Militar.

Rocha compartilhou nas redes sociais uma nota do PSL, assinada por Pedro Valério e Antônio Marcos Silva Velasquez, presidentes das Executivas Estadual e Municipal do PSL, repudiando a atitude do coronel Marcos Kinpara, irmão de Minoru que insinuou que Hildegard Pascoal não é confiável.

Nas redes, Rocha disse: “assino embaixo”, em clara demonstração de apoio e solidariedade a Hildegard Pascoal.

“O PSL Acre se solidariza com o Secretário Geral e candidato a vereador por Rio Branco, Hildegard Pascoal e reafirma nossa confiança em sua integridade moral e temos certeza absoluta, que Hildegard marcha unido com a candidatura de Minoru Kinpara e Celestino Bento, para qual contribuirá de forma decisiva nas eleições de 2020″, destacou o PSL em nota.