Irmão de Minoru diz que não confia em filho de Hildebrando Pascoal

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Progressistas, Tião Bocalom afirmou nesta terça-feira, 03, ao Gazeta Entrevista, que caso vá para o 2º turno das eleições deverá receber o apoio do Partido dos Trabalhadores.

O progressistas minimizou os embates que teve com os petistas e afirmou que durante aquela época nunca teve nada contra eles e sim contra o modelo de desenvolvimento proposto pelos petistas.

“A crítica aos candidatos do PT sempre foi ao plano de desenvolvimento da florestania. Eu até acho que o PT se sente muito traído hoje pela prefeita Socorro Neri e pelo Minoru. Eu até imagino que se tivermos no 2º turno, apesar de que eu vou lutar para ganhar no 1º turno, mas se nós tivemos no 2º turno, eu penso que é até mais fácil o pessoal do PT votar no Bocalom do que na Socorro ou Minoru devido ao conjunto da obra”, alegou.

Em outro trecho do programa, o progressista diz não entender o que houve para Gladson deixar de apoiá-lo em detrimento a Socorro Neri e relembrou os convites feitos por Cameli a ele.

“Não entendo o que passou pela cabeça do governador, porque foi ele mesmo quem me fez três convites para ser candidato dele”, explicou Bocalom destacando o seu afastamento da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre (Emater) para que pudesse sair candidato nas eleições municipais.

Sobre um eventual 2º turno, Bocalom acredita que Gladson até pode mudar de ideia dependendo de quem for para o 2º turno com ele. “Espero ganhar essa eleição no primeiro turno, mas se eu for para o segundo turno, ainda tenho esperança que ele possa nos apoiar”, frisou.