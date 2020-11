Diniz diz que Gladson estava governando para salvar vidas

A saúde pública do Acre divulga que os números oficiais apontam que 30.796 pessoas contraíram a Covid-19 desde o início da pandemia no estado. A quantidade de contaminados, se levarmos a projeção do IBGE de uma estimativa populacional de 894 ml pessoas em 2020, comprova que 3,44% de toda a população do estado já foi infectada pelo novo coronavírus.

Apesar do número extremamente alto, a boa notícia é que o registro de pessoas curadas também é expressivo. Do total geral de contaminados, 28.185 pessoas receberam alta médica e foram curadas da doença, o que significa que 91,52% de quem contraiu a doença está livre do vírus.

Já em relação as mortes, que até hoje são 693 vítimas fatais da pandemia, os cálculos mostram que 2,25% de quem é infectado acaba indo à óbito no Acre. A maior incidência é em Rio Branco com 11.620 casos com 466 mortes, seguido de Cruzeiro do Sul com 3.654 casos com 63 óbitos.

Neste sábado, 31, onde houve o registro de 38 novos casos, sem novos óbitos, a Secretaria Estadual de Saúde não divulgou o boletim de assistência que informa a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI em todas as regionais do Acre.