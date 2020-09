Vigilância é acusada de agir de forma diferente quanto à aglomeração em restaurantes

Praça de alimentação do shopping tem 90% das mesas ocupadas com mais de 2 pessoas

O fechamento do restaurante Tardezinha Grill e Fishes pela Vigilância Sanitária ocorrido na noite do último sábado, 5, foi um dos assuntos mais comentados pelos acreanos nas redes sociais durante o final de semana. O empresário, proprietário do estabelecimento, Neto Britto, afirmou que o motivo alegado para fechar as portas do local foi o fato de mesas, mesmo estando no distanciamento correto, estarem com mais de dois clientes ao mesmo tempo.

Em uma rede social, Neto afirmou que teria conversado com representantes de órgão de fiscalização e recebeu a garantia que seria consenso que essa norma não faria mais sentido. “Faltou sensibilidade da fiscalização. Pois argumentamos na hora do anúncio que tivemos em diálogo com os representantes dos órgãos sanitários e demais órgãos de fiscalização sobre a inviabilidade de algumas normas, que engessam as ações de quem busca trabalhar de forma correta nesta pandemia. Uma dessas normas era a permanência de somente duas pessoas por mesas, que era consenso dentre os órgãos que essa norma não existira mais nos decretos”, disse.

Para ele, a regra é algo sem sentido. “Por exemplo, como um estabelecimento receberia um aniversário com quatro integrantes de uma família ou amigos, com duas pessoas em cada mesa, essas com distanciamento de dois metros?”, questionou. Após a divulgação da notícia sobre o fechamento do Tardezinha, centenas de internautas passaram a corroborar com o argumento do empresário de que seu estabelecimento estaria recebendo um rigor na fiscalização que não acontece em outros lugares.

O ac24horas foi às ruas no final de semana. Um ponto que não precisa de denúncia, já que é parte do único shopping da cidade, é a praça de alimentação do Via Verde Shopping. Durante três dias, a reportagem esteve no local pela parte noturna e constatou em todas as oportunidades que 90% das mesas estavam ocupadas com mais de 2 pessoas. Grupos de até 8 pessoas da mesma família ou de amigos chegaram a ocupar a mesma mesa.

Indagados, funcionários dos restaurantes que ficam no local e que não querem ser identificados, afirmam não terem lembrança da presença da vigilância sanitária no local. “Eu trabalho aqui todo dia e não lembro deles terem vindo nenhuma vez. Pode ser que tenham sido em outro horário, mas no período da noite, nunca vi”.

Nas redes sociais, os internautas passaram a postar fotos de diversos bares e restaurantes com mais de duas mesas nas mesas. A reportagem procurou a assessoria da prefeitura. No caso da Tardezinha, a informação é de que o local já havia sido notificado e que a vigilância sanitária junto com a Polícia Militar e representantes do Ministério Público realizaram fiscalização durante todo o feriadão. O município prometeu divulgar um balanço dessas ações nesta segunda-feira, 7.