Minoru “pega carona” e diz que é a favor da reabertura das igrejas

Dizem que na política, assim como na vida as oportunidades não podem ser desperdiçadas. O pré-candidato à prefeitura de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, demonstra que sabe muito bem disso.

Depois que o ac24horas mostrou que a insatisfação de pastores evangélicos com o fechamento das igrejas pode lhe trazer benefícios na eleição municipal, o tucano não perdeu tempo. Em suas redes sociais, Kinpara fez um texto onde questiona se “os espaços destinados às diversas manifestações religiosas não teriam condições de seguir todas as normas sanitárias?”

Minoru diz ainda que os padres, pastores e todas as demais matrizes religiosas deveriam ser autorizados a retornar com suas manifestações e que os templos religiosos têm um compromisso com a vida e não com a morte.

Veja a publicação de Minoru Kinpara: