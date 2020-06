Áudio ameaçador de Juruna esvazia manifestações em frente à prefeitura

Após o áudio ameaçador do vereador José Carlos Juruna (Avante) viralizar nas redes sociais, no qual prometia contratar cinco garotos para promover a quebradeira nas lojas de quem não comparecesse a uma manifestação nessa segunda-feira, 29, a movimentação em frente da prefeitura de Rio Branco foi tranquila. Poucos compareceram para cobrar a reabertura do comércio.

Temendo aglomerações, a Polícia Militar reforçou a segurança em frente à prefeitura de Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 29, onde ocorre reunião entre representantes dos sindicatos dos camelódromos e a prefeita Socorro Neri (PSB).

A reunião irá discutir uma possível flexibilização do comércio. A reunião contará com a presença do vereador Juruna, Jorge Cell e Dimi do Sindicatos do Camelô com a prefeita Socorro Neri (PSB).

No sábado, 27, camelôs reclamaram da fiscalização seletiva e houve até confusão entre Policiais Militares e Fiscais da Vigilância Sanitária, que estavam cumprindo o Decreto municipal que determina o fechamento de serviços considerados não essenciais.

A ponte Sebastião Dantas e o Terminal Urbano ficaram fechados por algumas horas em decorrência do protesto dos trabalhadores do calçadão.