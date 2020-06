Em áudio vazado, vereador ameaça camelôs e promete contratar “garotos” pra quebrar lojas

Um áudio obtido com exclusividade pelo ac24horas, coloca o vereador Juruna (Avante) numa situação constrangedora. O representante do parlamento mirim e presidente dos camelódromos ameaça àqueles que não engrossarem o movimento contra o fechamento do comércio.

Em certo momento, Juruna promete contratar “garotos” para quebrar as lojas daqueles que não comparecerem a nova mobilização, que se dará na segunda-feira, 29, durante a reunião dos autônomos do camelódromo com a prefeita da capital, Socorro Neri. (OUÇA O ÁUDIO NA INTEGRA ABAIXO)

“Eu quero todo o camelô lá e aquele que tentar, prestar atenção, no que eu vou falar, aquele que ficar tentando nas costas abrir, a gente vai agir com todo o rigor, quando eu falo a gente é nós. Vou escolher cinco meninos pra quebrar, pra fechar a loja ou a gente vai se unir ou vai virar uma bagunça. Nós vamos quebrar a loja de camelô que tiver aberto. A gente vai quebrar e eu assino embaixo”, afirmou.

“Todo mundo aqui é camelô. E eu to convidando todo mundo, segunda-feira, às 11h com todas as noções básicas de higiene: máscaras, e álcool gel. Leve a sua mãe, seu pai, seu filho e vamos escutar o que a prefeita tem a nos oferecer. Nós queremos um plano de ação para a reabertura do comércio. Não adianta mais tá enganando, porque, não tem como chegar mais a esse tipo de situação. A gente já estourou. Estamos há 100 dias sem trabalhar, sem ter o pão de cada dia. E a repressão é só no calçadão, se você for nos bairros tá tudo aberto, bar, distribuidora, cabaré, e o cacete a quatro, tá tudo aberto. É preciso que a gente tenha uma posição”, frisou no áudio.

Ao ac24horas, o vereador Juruna (Avante) confirmou a veracidade do áudio, mas afirmou que se expressou errado. “A direção do sindicato dos camelôs vai para prefeitura e as pessoas vão para frente do Palácio. Nós vamos atacar das duas formas: as pessoas vão pra frente do palácio e mantendo distanciamento, enquanto a gente vai pra prefeitura, já que não pode aglomerar”, afirmou a reportagem, desconversando.