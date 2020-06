Magistrados do Acre saem em defesa de juíza investigada por espionar seu ex-marido

O presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Daniel Bomfim, emitiu uma nota de solidariedade na tarde desta sexta-feira, 05, a juíza de direito Kamylla Acioli, da Comarca de Acrelândia, após uma matéria do ac24horas mostrar que a juíza é alvo de uma investigação presidida pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, por espionar o seu ex-marido.

A Asmac lamentou a exposição e afirmou que o processo em que a juíza é investigada tem cunho familiar.

“A diretoria da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), entidade reconhecida por lei como de utilidade pública, manifesta solidariedade à juíza de direito, Kamylla Acioli, pela exposição desmedida, haja vista que o assunto tem cunho familiar, não relacionado ao exercício de sua profissão e que está sendo resolvido entre as partes no âmbito da Justiça”, afirmou em nota.

Por fim, a entidade afirmou que dará todo o apoio à magistrada e continuará na defesa intransigente da independência e valorização da magistratura.