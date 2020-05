Após o ac24horas noticiar, gado furtado é encontrado na região de Boca do Acre

Algumas horas depois de o ac24horas noticiar o furto de 41 cabeças de gado de uma propriedade rural no município de Xapuri, na noite da última sexta-feira, 8, a família do proprietário foi informada da localização dos animais, nesta segunda-feira, 11, por uma pessoa que identificou as marcas dos animais divulgadas pelo site.

A polícia foi avisada e o rebanho foi encontrado em um curral situado em um ramal na BR-317 no sentido ao município de Boca do Acre, no estado do Amazonas. Segundo as informações apuradas até o momento, vários envolvidos no furto qualificado foram identificados e alguns foram presos.

Na ação, os criminosos desparafusaram uma porteira e embarcaram em um caminhão, entre vacas e novilhas, 41 animais de propriedade da família do pecuarista Inácio José de Araújo, segundo informações prestadas por um dos filhos do criador, Sebastião Josemar de Araújo, mais conhecido como Nêgo.

Nêgo, que procurava o gado na região do município de Senador Guiomard, quando recebeu a notícia da localização dos animais, repassou a informação e pediu auxílio à polícia local. A partir de então, uma busca foi empreendida ao lugar apontado pelo informante, onde o gado foi encontrado.

As informações mais atualizadas sobre o assunto dão conta de que o proprietários da fazenda onde o furto ocorreu, Inácio José de Araújo, e o filho Sebastião Josemar, já buscavam um caminhão boiadeiro para transportar os animais de volta à propriedade e aguardavam o desenrolar de trâmites burocráticos para esse fim.