Duarte cutuca Gerlen sobre atraso de salários: “é mais incoerente do que eu imaginava”

Ao tomar conhecimento das declarações do deputado e líder do governo Gerlen Diniz, que afirmou em um programa de rádio local que os salários de servidores públicos poderiam atrasar a partir de maio, o deputado Roberto Duarte (MDB) aproveitou o momento para alfinetar seu principal adversário de discussões na Assembleia Legislativa.

“O líder do governo na Assembleia Legislativa é mais incoerente do que eu imaginava. Não se pode dizer que o salário dos servidores pode atrasar e ser contra o projeto de lei que suspende/prorroga as parcelas dos empréstimos consignados dos servidores públicos. Fico na dúvida se ele está acumulando a liderança do governo e a secretária de gestão administrativa”, cutucou o emedebista.

Duarte afirma que ao “invés de ser porta voz do caos”, Gerlen deveria trazer para a Aleac uma proposta para “que possamos evitar, ou pelo menos minimizar esse que pode ser um problema futuro”, argumentou.

