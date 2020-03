Vanda Milani desiste de ser candidata para apoiar Luziel Carvalho

Num movimento político de surpresa, a deputada federal Vanda Milani (SD) desistiu de ser candidata a prefeita de Rio Branco, mas o partido não deixará de disputar a prefeitura da capital.

O candidato será o advogado Luziel Carvalho, que vinha brigando por uma candidatura á PMRB pelo PROGRESSISTAS, e filiou-se hoje pela manhã no SD.

O presidente do SD, Israel Milani, disse há pouco ao BLOG DO CRICA que, a troca se deu em virtude da direção nacional do SD, querer manter Vanda Milani no parlamento, com a qual tem boa afinidade política. (Mais notícia política no BLOG DO CRICA).