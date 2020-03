Não é hora de brigar com as evidências 

Num vídeo didático o médico infectologista Thor Dantas fez ontem uma postagem conclamando as pessoas a não sair de casa, fugir de aglomerações, para evitar que aumentem as contaminações. Alerta que estamos chegando ao momento mais crítico da pandemia do Covid-19. Não é hora de voltar às aulas e ao trabalho, enfatizou. Entre o que fala o Thor e o que falam os leigos céticos, o bom senso aponta na direção que devemos seguir com o isolamento proposto pelo profissional. Para os que ainda duvidam do alto grau de transmissibilidade do coronavírus é só ver os últimos números da SESACRE. O Acre saltou de 25 para 34 casos. Ficar isolado é o caminho mais seguro para evitar o contágio. O governo e a prefeitura, ainda bem que estão seguindo à risca as recomendações das autoridades e mantendo a quarentena. Não é hora de bazófia e rompante, mas de uma estrita colaboração.

MAIOR REPRESENTATIVIDADE

O governador Gladson tem pedido a quem conversa sugestões de nomes mais representativos para integrar o Conselho Político do governo, que com raras exceções, a composição carece de integrantes de maior visibilidade na sociedade. Quer, inclusive, mulheres participando.

OPOSIÇÃO FERRENHA

Falando do Conselho Político estes fazem uma oposição ferrenha a que o Gladson não apoie candidato a prefeito de Rio Branco. E que mesmo que o PROGRESSISTAS tenha candidato à PMRB, não vá para o palanque do candidato. Só que o Conselho não tem força de decisão.

PARCERIA PELA CIDADE

O governador Gladson Cameli tem revelado a amigos mais próximos que a sua parceria com a prefeita Socorro Neri na campanha de combate ao Covid-19, após os casos estacionarem, não deve cessar e ser criada uma parceria de ações pela cidade e até conversar sobre política.

NÃO SERÁ CANDIDATO

O BLOG pode afirmar com convicção pelo que ouviu que, o ex-prefeito Tião Bocalom não terá no ombro a mão amiga do governo para ser candidato a prefeito da capital. Embora insista.

FICO COM A CIÊNCIA

Indo em oposição à linha do governo estadual, que segue as orientações da ciência médica ao decretar quarentena, o diretor da EMATER-ACRE, Tião Bocalom, faz uma campanha para que seja quebrada a quarentena e libere geral. Entre o Bocalom; leigo, fico com a ciência.

NÃO É HORA

Não é hora de se misturar ideologias políticas com um sério problema de saúde pública.

PIQUE ESTÁ POR VIR

Os médicos com os quais tenho conversado estão prevendo para abril o pique dos casos de coronavírus no Estado, que tendem a crescer mais. E que acabar agora com o isolamento social seria colaborar para uma explosão maior dos contágios. Então, continuem em casa.

PERSONALIDADE ELOGIÁVEL

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem mostrado personalidade e uma conduta profissional exemplar no combate ao Covid-19. Mandetta vai na linha oposta a do presidente Bolsonaro ,que defende todo mundo na rua. “Estamos prontos para caminhões levando corpos?”. Foi a pergunta que jogou no ar ao defender que continue a quarentena.

MANTER O ISOLAMENTO

Somos um dos Estados com mais intensidade de transmissão do Covid-19, fiquemos em casa.

NÃO SOU SECTÁRIO

No segundo turno não votei no candidato a presidente do PT, mas não é isso que me fará brigar com as evidências científicas e adotar a mesma posição sectária, contrariando a Organização Mundial de Saúde, que vem adotando o presidente Bolsonaro. Não sou sectário.

NÃO MISTURO

Não misturo preferências políticas com a Saúde Pública, principalmente, num momento em que existe uma pandemia como a do Covid-19. E acho que o governador Gladson Cameli vem agindo no interesse da população, quando resiste às pressões e mantém o isolamento social.

RECLAMAÇÃO REGISTRADA

Usuários da UNIMED reclamaram ontem ao BLOG que estão temerosos de procurar o Pronto Atendimento da unidade, por estar também atendendo contaminados pelo Covid-19. Isso se resolveria fazendo um convênio com a PRONTO-CLÍNICA, para atender pelo Plano, consultas e internamentos que não sejam pelo Covid-19. É uma queixa que fica para a UNIMED.

SAIRÁ QUEIMADO

Cruzeiro do Sul é um município dos mais conflituosos no que diz respeito às candidaturas a prefeito. Caso o governador pegue a corda que estão dando para que lance uma candidatura alternativa para a prefeitura, só vai aquecer ainda mais esta chapa para a eleição municipal.

NOME ALTERNATIVO

Um nome que tem sido falado ultimamente em Cruzeiro do Sul para disputar a prefeitura é o do empresário Neto, nome inclusive defendido pelo deputado Evaldo Magalhães (PCdoB), ao qual é muito ligado. Grupos querem que, ele seja candidato pelo PROGRESSISTAS.

COMBINAR COM OS RUSSOS

Faltou combinar com os russos. É bom lembrar que gostem ou deixem de gostar do prefeito Ilderlei Cordeiro, em Cruzeiro do Sul nenhuma pedra no PROGRESSISTAS será mexida sem o seu aval, ao não ser que queiram espatifar o partido. Tem um grupo e se encontra no poder.

CONVERSA DECISIVA

As novas filiações para quem quer ser candidato têm que acontecer até o próximo dia 4. O governador Gladson Cameli foi para Cruzeiro do Sul, onde além de acompanhar as providências do combate ao Covid-19, deve por certo fazer conversas sobre política.

NOTÍCIAS QUE CORREM

Ney Amorim no PROGRESSISTAS, Thiago Caetano no PRB, Luziel Carvalho no SOLIDARIEDADE, são as notícias sobre filiações que antecedem a data final de 4 de abril, que estão correndo.

EXPLICAÇÃO CONFUSA

Texto confuso o do ex-deputado Jamil Asfury sobre Covid-19. Se acha que é para todo mundo sair de casa defenda sua ideia, mas não venha contrapor a ciência. E nem dizer que o Covid-19 só atinge os idosos, são centenas e centenas as mortes de pessoas jovens. Se informe, Jamil!

SERIA UMA BOMBA

Ao se confirmar uma aliança para disputar a prefeitura de Rio Branco que está sendo costurada nos bastidores vai se configurar como uma “bomba” que pode explodir e mudar todo o cenário da eleição municipal. A decisão depende apenas de quem foi convidado aceitar.

NADA MAIS NATURAL

Nada é mais natural numa composição política do que a mudança de sigla, porque faz parte da democracia se escolher por onde se quer ser candidato. Não é imoral, não é traição, não fere norma ética, alguém trocar de partido e disputar uma eleição por outro, isso é fazer política.

ESTÃO DESCARTADOS

Anotem: estão descartadas as candidaturas do Tião Bocalom e do Ney Amorim à PMRB, pelo PROGRESSISTAS. A fonte do BLOG está na conta da mais alta confiança do partido. Ambos devem se guardar para a eleição de 2022. Cá entre nós, é o melhor que podem fazer.

JOGO CERTO

A presidente do PTB, Charlene Lima, tomou uma decisão acertada. Com Toinha Vieira (PSDB) ou Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) na prefeitura de Sena Madureira, em nada acrescentaria ao seu projeto de ser deputada estadual em 2020, porque estaria fora dos planos de ambos.

BELO QUADRO

O governo perde um competente quadro com a saída da secretária Semírames, porque no comando da Fazenda, conseguiu manter o controle fiscal do Estado. Ninguém é insubstituível.

LUIZ CALIXTO

Não será convidado para ser secretário, mas o BLOG tem informação de que o ex-deputado Luiz Calixto será convidado a ocupar um posto de importância na Secretaria de Fazenda. Calixto é do quadro e extremamente preparado para ocupar qualquer posto no governo.

“CONVERSA MUITA BOA”

Foi o comentário do ex-prefeito Aldemir Lopes ao BLOG sobre a conversa política que teve com no fim da semana passada com o Gladson, que envolveu Brasiléia. Está confirmada esta semana a filiação da ex-deputada Leila Galvão no MDB para ser candidata a prefeita

PASSOU DO LIMITE

O presidente Jair Bolsonaro passou do limite ao desfilar no meio da população desafiando as recomendações do seu próprio Ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que defende o isolamento social. A postagem da cena do Bolsonaro foi até banida da rede social pelo Twitter.