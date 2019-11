ISE abre processo para apurar conduta de agente que destruiu equipamentos em hospitais

Depois do ac24horas ter mostrado em primeiro mão neste domingo, 17, a história da agente socieducativa Claudiane da Silva Aguiar, que danificou um monitor de aparelho de ultrassonografia no Pronto-Socorro e dois monitores na Pronto Clínica por não ter encontrado o esposo nos locais onde presta serviço, o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) se pronunciou oficialmente.

Apesar de esclarecer que os fatos ocorreram no momento em que agente estava de folga, o presidente do instituto, Rogério Oliveira da Silva, determinou a instauração pela corregedoria do ISE/AC, procedimento administrativo para apuração da conduta praticada pela servidora Claudiane da Silva Aguiar. Confira a nota.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, através de seu Presidente, vem a público prestar informações a respeito dos fatos envolvendo uma agente socioeducativa, conforme noticiado nos veículos de comunicação do Estado em que a senhora Claudiane da Silva Aguiar, agente socioeducativa do ISE, no dia 16 de novembro do corrente ano, teria danificado 01(um) monitor do aparelho de ultrassonografia do Pronto Socorro de Rio Branco e danificado 02 (dois) monitores do aparelho de ultrassonografia do estabelecimento hospitalar Pronto Clínica em virtude de não ter encontrado o esposo em nenhum dos locais de trabalho do mesmo.

Os fatos noticiados pela imprensa aconteceram quando a agente socioeducativa Claudiane da Silva Aguiar, encontrava-se em momento de folga, configurando um ato isolado, e não constituem e nunca constituíram condutas contumazes dos agentes socioeducativos do Estado do Acre, que atuam de maneira honesta e responsável primando pelo cumprimento do que dispõe o Estatuto da Criança e Adolescente e a lei nº 12.594 que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo e regulamentou as medidas.

Diante da gravidade dos fatos veiculados, será instaurado pela corregedoria do ISE/AC, procedimento administrativo para apuração de possível irregularidades praticadas pela servidora Claudiane da Silva Aguiar.

Rogerio Oliveira da Silva

Presidente do ISE/AC