“Relatório” elaborado por secretários embasou decisão de tornar sem efeito as exonerações

Após a edição extra do Diário Oficial, que tornou sem efeito todas as exonerações dos 340 cargos comissionados, demitidos na semana passada, o Governo do Estado se pronunciou oficialmente e informou que teria solicitado “a todos os secretários de Estado relatório para avaliar a frequência e eficiência dos cargos indicados pelos deputados estaduais”.

Segundo o governo, tais relatórios, de responsabilidade dos secretários, com base nas “informações sobre esses profissionais” e no “trabalho desenvolvido para o Estado do Acre”, teria embasado a decisão de devolver os comissionados aos cargos.

“Após a averiguação e conforme a responsabilidade das suas respectivas pastas, não somente com as contas públicas mas é prioritariamente com o cidadão e suas famílias, os cargos foram restabelecidos em suas funções”.

