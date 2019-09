Em edição extra do Diário Oficial, Gladson torna sem efeito todas as exonerações; veja a lista

O governador Gladson Cameli não para de surpreender. Quem esperava que o estoque de surpresas da semana tinha esgotado, na noite desta sexta-feira, 27, surge mais uma bomba. Em uma edição extra do Diário Oficial, o chefe do Palácio Rio Branco tornou sem efeito todas as exonerações dos 340 cargos comissionados demitidos na semana passada.

É o que pode se chamar de samba do crioulo doido. A justificativa oficial para as demissões foi o limite de gasto com pessoal acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Limite que, inclusive, está bem acima, como mostrou nesta sexta o ac24horas.

Aos poucos, como aconteceu nos últimos dois dias, alguns cargos comissionados haviam tido suas exonerações tornadas sem efeito, mas ninguém esperava por uma decisão tão radical. Os leitores do ac24horas já haviam sido alertados em material publicado na quinta-feira, que o governo ia aproveitar o último dia da semana para promover a volta de alguns exonerados e evitar a repercussão entre os deputados de oposição na Assembleia Legislativa.

Até agora não há nenhuma explicação por parte do governo do estado e o sentimento é de surpresa geral, já que o próprio gestor havia garantido que nem todos os exonerados retornariam.