Após declarações de juíza, Paulo César diz que vai retirar todas as TVs dos presídios e desconhece atuação de milícia no Acre

O secretário de segurança, Coronel Paulo César, foi o entrevistado desta quinta-feira, 4, do Programa “Boa Conversa”, do ac24horas, e tratou de minimizar as declarações da juíza Luana Campos, da Vara de Execuções Penais, que fez uma série de acusações contra a cúpula da Segurança Pública e o Instituto de Administração Penitenciária.

O militar enfatizou que desconhece as motivações das declarações da magistrada em relação a acusá-lo de a ter discriminado por ser mulher e afirmou que trabalhou por quatro anos no Tribunal de Justiça a serviço da desembargadora Denise Bonfim. Ele também afirmou que após averiguações ainda esta semana as visitas de familiares aos presos deverão ser liberadas.

Outro ponto abordado por César foi o fato de que a Segurança Pública trabalha para retirar todos os aparelhos televisores dos presídios do Acre, seguindo diretriz nacional do Ministério da Justiça.

Paulo enfatizou ainda que não existe prazo para a recuperação da “sensação de segurança”, mas que a partir do ano que vem ele terá as condições ideais para trabalhar com mais policiais nas ruas e equipamentos disponíveis.

Questionado sobre a suposta atuação de milícias no Acre, o gestor da segurança afirmou desconhecer essa informação e disse que se existisse, esse ato já teria sido combatido pelos órgãos fiscalizadores.

Assista a entrevista na íntegra: