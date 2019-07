Juíza Luana Campos revela que presos ainda não “quebraram” o presídio por confiarem em seu trabalho e no do MP

Magistrada revela que sistema de bloqueio de celulares nunca funcionou com eficácia e que Estado não tem dinheiro para mantê-lo

Em entrevista exclusiva no “Boa Conversa”, do ac24horas, a juíza acreana Luana Campos, da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, diz que o único contato com que teve com atual cúpula da segurança foi no início do ano e que foi discriminada pelo secretário de segurança, Paulo César, por ser mulher.

Campos revela que atual gestão do Instituto de Administração Penitenciária quer tratar o sistema prisional com “regime de exceção” e que seu trabalho combate justamente isso.

Questionada sobre polêmica de televisores em celas, Luana afirmou que existia televisores em todos os pavilhões, menos no que ela determinou a liberação. “Os televisores não são bancados pelo Estado e sim por suas famílias”, pontua, porém, a magistrada se coloca a disposição que caso o Iapen queira retirar todos os televisores de dentro do presídio, ela chancela a decisão.

Ainda na entrevista, Luana Campos diz que sua “vida é um livro aberto” e “que nunca foi pega com droga” ou com “bebida em carro”. “Se vocês precisarem, eu abro a minha conta bancária. Eu só vivo do meu salário. Não recebo nada de organização criminosa e jamais receberei”, disse ela, destacando ainda que ficou magoada com a repercussão nas redes sociais pelas pessoas ligarem a ela as facções criminosas.

Ao finalizar a conversa com o jornalista Marcos Venicios, a magistrada afirmou que o sistema que bloqueia sinais de celular no presídio nunca funcionou como devia. “Uma hora bloqueia um sinal, outra hora, funciona em outra parte. Nunca deu conta. Acredito que neste mês de junho o contrato com a empresa venceu e o Estado não tem dinheiro para pagar por isso”, afirmou.

Confira a entrevista exclusiva: