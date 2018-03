Matéria de ac24horas sobre pizza na CPI da Sehab causa bate-boca entre deputados na Aleac

A matéria de ac24horas sobre a lentidão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que deveria investigar a venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre causou na manhã desta quarta-feira (7) um bate-boca acalorado entre o autor do requerimento para instalação da comissão, o deputado Gerlen Diniz (Progressistas) e relator dos trabalhos da CPI, o deputado Raimundinho da Saúde (Podemos).

Gerlen Diniz revelou para reportagem que “a CPI da Sehab perdeu o ‘time’, a única conquista é a instalação de outras CPIs sem a necessidade de aprovar em plenário”. Raimundinho da Saúde retrucou e afirmou que, “quando foi ter algumas oitivas, ele disse que não iria ouvir ninguém. Ele fez aquele barulho para instalar, mas nós marcamos duas reuniões e ele não apareceu”

Se sentindo caluniado por Raimundinho, Gerlen usou a tribuna na manhã de hoje e alfinetou o colega de parlamento. “O deputado não costuma trabalhar com a verdade. Mente quando convém. Fala mal do governador de manhã e à tarde vai pedir cargos. Os deputados governistas acusam os outros daquilo que fazem. Não aparece nas oitivas ,não está nem ai, finge que defende os trabalhadores”.

Gerlen Diniz criticou ainda a atuação do colega na questão dos servidores do Pró-Saúde. “Os fatos serão trazidos à tona. O que não pode acontecer é criticar uma pessoa que quer investigar. Por favor, me respeite, já que você não respeita os acreanos. Finge defender os talhadores do Pró-Saúde. Seu único objetivo é defender os próprios interesses políticos”, dispara o oposicionista.

Raimundinho da Saúde usou a tribuna para dizer que ficou assustado com a fala de Gerlen Diniz. Para ele, Diniz vem demonstrando desiquilíbrio desde o início do mandato. “Desiquilibrado emocionalmente e politicamente. Não é porque eu seja da base que tenho que vir aqui defender o governo todos os dias não. Quando está correto elogio e quando está errado faço criticas”.

O governista reafirmou que Gerlen Diniz “não fazia conta de ouvir as pessoas que foram convidadas na CPI. Quer vir para cá fazer barulho. Pendure um abacaxi no pescoço que você aparecer. Eu não fico em cima do muro. Eu venho aqui e falo. Quando compramos a briga do Pró-Saúde foi praticamente sozinho. Estamos marcando para terça a derrubada do veto se não tiver um acordo”.

Raimundinho pediu que o colega vote a favor da derrubada do veto do projeto que tem como objetivo evitar as demissões no Pró-Saúde e evitar fazer o que ele classifica como “showzinho”. “O senhor não tem e nunca teve respeito por um colega parlamentar nem pelo povo”, disse o governista, ao pedir que o oposicionista apoio a derrubada do veto de Sebastião Viana.