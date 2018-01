Bittar já havia exposto Gladson ao ridículo e nada foi feito

Há exatos 29 dias, um outro áudio de uma conversa do ex-deputado Marcio Bittar, pré-candidato ao senado pelo MDB, veio a tona e deixou a oposição sem rumo e o seu principal candidato ao governo, Gladson Cameli (Progressista) em maus lençóis. Naquela ocasião, Bittar afirmou categoricamente que o senador não é nem de longe seu melhor candidato ao governo.

“O Gladson não é nem de longe o candidato que eu gostaria de ter, mas é o candidato que eu tenho para derrotar o PT. E é o meu candidato. Eu vou pedir voto pra ele. Já estou pedindo voto. Já lancei o cara tem dois anos e meio. Vamos ganhar a eleição para o Senado”, destacou Márcio em dezembro de 2017, evidenciando um certo descontentamento com o seu aliado.

Apesar da declaração ter exposto uma situação vexatória, Gladson fez pouco caso do vazamento da conversa e deu mais uma chance ao aliado, resolvendo ser o apaziguador do que envolveu diretamente sua competência como possível chefe do Executivo Estadual. Cameli disse que cada um é responsável pelas declarações que faz e destacou que a oposição precisa para de fazer picuinhas e se unir.

Acontece que com esse segundo vazamento e vários lideres da oposição se manifestando, é muito pouco provável que dessa vez Bittar não seja punido. Alguma resposta firme deve acontecer. Lembrando que muito da desordem interna da oposição é culpa do próprio Gladson Cameli, que até hoje não demonstrou ter pulso firme em algumas questões. Seria bom começar imediatamente a ter outra postura. Postulante a chefe do executivo que não impõe respeito acaba sendo engolido. Esse foi apenas mais um episódio. Até outtubro outros podem vir a tona.

Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. É importante ressaltar que se esse episódio tivesse ocorrido na Frente Popular, e se fosse com o atual governador, saberiamos qual seria o destino do ex-tucano. para servir de exemplo aos demais.