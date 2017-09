Empresa diz que vendeu cerca de 100 ingressos para show do NX Zero no Acre e cancela evento

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/09/2017 22:32:40

O show da banda NX Zero que seria realizado no dia 30 de setembro, em Rio Branco, foi cancelado pela Ação Eventos. A empresa informou em sua página oficial no Facebook que a “procura e adesão dos clientes pelo show foi muito pequena” e que foram vendidos cerca de 100 ingressos para o evento.

A empresa está pedindo um prazo de 30 dias para “levantar recursos” e efetuar as devoluções dos ingressos.

O show da banda ocorreria no dia 26 de maio passado. Foi adiado para este mês sob a alegação de que havia “um grande volume de eventos no primeiro semestre de 2017”. Agora, o evento foi cancelado por causa da baixa procura por ingressos, segundo a Ação Eventos.