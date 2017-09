Diretor da Ação Eventos é acusado de estelionato após cancelar mais um evento

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/09/2017 15:39:13

O empresário Alex Dantas, diretor da Ação Eventos, foi acusado pelo diretor e regente da Companhia de Teatro Nós do Asfalto, Pablo Oliveira, de estelionato depois que a peça “Patrulha Canina”, que ocorreria no dia 24 de setembro, foi cancelada. A acusação foi feita por meio de um vídeo no Facebook ontem à noite.

“Ele vende os ingressos e chega próximo ao show e cancela. Comigo ele fez isso. Nós tivemos uma discussão pelo telefone onde ele me teceu ameaças dizendo que ‘eu vou ao Acre’ e que ele vai aprontar uma comigo. Aconteceu essa falcatrua, esse mau-caratismo desse rapaz, de vender os ingressos do nosso espetáculo e agora cancelar. Nós somos vítimas assim como todos os que compraram os ingressos são vítimas dele também. O que acontece: ‘Ele vende os ingressos, fala que vai ressarcir e não ressarce as pessoas porque ele está afundado num mundaréu de dívidas e eu acho que essa foi a forma com que ele encontrou pra arrecadar dinheiro e pagar alguma conta que ele tá devendo”, diz Pablo Oliveira.

Em nota, na página da Ação Eventos no Facebook, Alex Dantas disse que o diretor da Companhia fez uma postagem “caluniosa e desrespeitosa” contra ele.”Estou muito tranquilo e de consciência tranquilíssima sobre esse episódio”, diz.

O diretor da Ação Eventos afirma que Pablo Oliveira terá que provar em “juízo” que ele prática crime de estelionato. Sobre os ingressos da peça “Patrulha Canina”, Alex afirma que todos serão reembolsados.

A reportagem de ac24horas tentou ouvir Alex, mas o empresário afirmou que só vai se pronunciar em detalhes sobre o assunto após consultar seu advogado. “Eu não vou me pronunciar em nada por enquanto, não. Vou conversar primeiro com o meu advogado para depois ver se vou me pronunciar.”