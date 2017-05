Jovem escapa de carro desgovernado durante acidente próximo ao Via Verde Shopping; veja o vídeo

Da redação ac24horas - 15/05/2017 11:37:50

Um jovem por pouco não ficou gravemente ferido durante um acidente ocorrido na última sexta-feira, dia 12, em Rio Branco. O fato ocorreu na rotatória em frente ao shopping, na Via Verde, no bairro Floresta. Um carro, desgovernado, passou por cima da rotatória e invadiu uma distribuído, exatamente onde estava o jovem.

As imagens, repassadas ao ac24hroas, mostram que o rapaz está á porta da distribuidora, conversando, quando o veículo atinge em cheio a entrada da empresa e “por um milagre” não atinge o jovem. O carro passa a menos de um metro do jovem, que, rapidamente, assustado, sai da área interna da empresa.

Segundo apurou o portal, o rapaz é sobrinho da proprietária do estabelecimento, e estava conversando com um dos funcionários. Veja as imagens abaixo.