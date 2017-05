Veículo perde o freio, capota e invade distribuidora na rotatória da Via Verde, próximo ao Shopping

Da redação ac24horas - 12/05/2017 18:06:05

Um grave acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira, 12, em frente ao Via Verde Shopping, em Rio Branco. O motorista de um veículo HB20 branco, placa PAH 4648, teria perdido o controle do carro após uma falha nos freios e passou por cima do canteiro da rotatória, bateu em um Etios (branco), placa, NXR 0015 branco, capotou na rodovia e foi parar na área de uma distribuidora de bebidas. Não há registro de vítima fatal.

Uma pessoa ficou ferida e foi levada pelo Samu ao Socorro. O motorista do HB20 fez teste de bafômetro, que deu negativo. O policiamento de trânsito estadual foi acionado e já está no local. Parte da via principal, que dá acesso ao bairro Floresta, foi parcialmente interditada.