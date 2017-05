Ilderlei Cordeiro “rifa” aliados de Vagner e vereadores preveem “rompimento”

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 10/05/2017 15:10:20 Corresponde no Vale do Juruá

Eleito sob as bênçãos do padrinho político Vagner Sales (PMDB), o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), já dá sinais de que pode se rebelar. Nos últimos dias, ele tratou de expurgar os aliados de Sales lotados na administração municipal. Apenas da Secretaria de Saúde, de acordo com informações extraoficiais, Ilderlei teria exonerado cerca de 100 servidores, a maioria agentes de endemias. Estima-se que o corte atinja até 300 pessoas. Mas o número exato de demitidos não pôde ser confirmado pela reportagem.

Os cargos vagos têm sido preenchidos por pessoas da confiança do atual prefeito, segundo vereadores da base aliada consultados pela reportagem. Coordenadores de diversos órgãos públicos da antiga gestão também estão sendo remanejados para postos de menor importância. Especula-se ainda que até mesmo secretários municipais ligados a Vagner Sales serão guilhotinados.

A justificativa para as demissões é a adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê limite de gastos com pessoal para os municípios brasileiros em até 54% da receita líquida. Apesar disso, conforme demonstra matéria publicada no ac24horas o Diário Oficial do Estado revela que a prefeitura de Cruzeiro do Sul definiu a nova estrutura de cargos comissionados. São quase 600 nomeações, a um custo estimado de mais de R$ 17,5 milhões por ano.

Procurados, o secretário municipal de Gestão e Administração, Manfrine Pinheiro da Costa, o chefe de Gabinete do prefeito, José Antônio Muniz, e o assessor de Comunicação, Neto Vitalino, não atenderam as ligações.

Criatura contra o criador

Vereadores da base de apoio do prefeito Ilderlei Cordeiro na Câmara Municipal comentaram, sob sigilo, que as medidas adotadas pelo prefeito peemedebista têm tudo para resultar em uma cisão política com Vagner Sales. Mesmo declarando apoio à reeleição de Jessica Sales (PMDB) à câmara Federal, sabe-se que um tio de Ilderlei, de prenome Rudilei, concorrerá ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018.

Ao demitir da prefeitura centenas de aliados do patrono político, Ilderlei certamente enfraquece Jessica. E, ao que parece, procura fortalecer o parente.