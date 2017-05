Cargos comissionados de Cruzeiro do Sul podem custar mais de R$ 17,5 milhões por ano

A prefeitura do município de Cruzeiro do Sul publicou nesta segunda-feira (8) a nova estrutura de cargos comissionados, com quase 600 nomeações possíveis e um custo acumulado de mais de R$ 17,5 milhões ao ano, somando os doze salários, a gratificação natalina (13°) e férias (salário mais 20%) caso todos os cargos forem ocupados.

A Lei N° 749/2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), dispõe sobre a estrutura organizacional da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, define as estruturas dos gabinetes do prefeito e do vice, bem como descreve as estruturas das 11 secretarias.

Com a nova estrutura o prefeito vai poder nomear 599 pessoas para ocuparem cargos cujos salários variam de R$ 939 (CC1) a R$ 13,3 mil (subsídio de secretário municipal). A média salarial a ser paga, caso todos os cargos sejam ocupados, é de R$ 2.116,44.

Mais gente, menos salário

Como seria de esperar, o cargo com maior quantidade possível de nomeações é de menor remuneração (CC1), onde 250 pessoas poderão trabalhar para o Poder Público Municipal como “auxiliar de serviços operacionais” na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Não foi possível se visualizar como esta função seja enquadrada como cargo de assessoramento, pois trata-se de atividade que poderia até ser prestada por servidor terceirizado. Ao todo, as CC1 podem custar R$ 235,7 mil mensais para a prefeitura.

Gabinete do prefeito: 62 pessoas

Em termos gerais, a maior quantidade de cargos está na Secretaria de Obras (269 cargos, 44,9%, R$ 321.637,87), mas com a menor média salarial (R$ 1.195).

Em segundo lugar, por mais estranho que possa parecer, vem a secretaria de Gabinete do Prefeito, com 62 nomeações (10,35%, R$ 185.980,48) e média salarial de R$ 3 mil.

A secretaria de Planejamento é que tem a melhor média salarial: R$ 5.141. A menor estrutura em termos de gastos ficou por do gabinete do vice-prefeito (9 nomeações; R$ 27 mil).

O ac24horas procurou a Prefeitura duranta toda a segunda-feira, 9, e não teve retorno em suas ligações.