Médico Carlos Beirute coloca o nome para o Senado

Da redação ac24horas - 28/02/2017 18:09:30

Conversando com o BLOG DO CRICA, o médico Carlos Beirute confirmou que está colocando o seu nome para a disputa do Senado, dentro do critério de que alguém para postular um cargo dessa relevância tem que ter atributos como ter um nome respeitável na sociedade, ser qualificado profissionalmente e ter condições financeiras de bancar uma candidatura. Falou que o que motivou a sua decisão foi uma consulta que fez a amigos e, o fato de estarem aparecendo nomes sem a mínima condição de colocar uma campanha na rua e ainda o direito que todos devem ter de escolher que cargo quer disputar.

“Ninguém é dono de vaga de candidato ao Senado, as pesquisas é que devem apontar quem o eleitorado quer como candidato. Não é democrático criticar o grande número de candidatos a senador. Pode ser cinco, seis, dez e quem conseguir se destacar e que deve levar o seu projeto à frente”, aduziu.

Beirute pretende ter uma conversa com a direção do sindicato dos médicos para comunicar o seu pensamento e visitar todos os municípios trocando idéias com os profissionais da medicina sobre a sua decisão. Sobre o partido pelo qual pretende levar avante a sua candidatura diz que, a princípio pensa no PRB, mas esta é uma conversa que deve acontecer mais à frente.

Mais política no BLOG do CRICA.