Liminar tenta suspender reunião do Conselho Tarifário na capital

Luis Carlos Moreira Jorge - 24/01/2017 16:45:18

A oposição está entrando ainda nesta tarde na justiça com um “Mandado de Segurança”, como pedido de Liminar para que seja suspensa a reunião do Conselho Tarifário, marcada para esta quarta-feira pelo presidente do RBTRANS, Gabriel Forneck, para bater o martelo no pedido de reajuste das tarifas dos coletivos na capital. O vereador e advogado Roberto Duarte (PMDB), um dos signatários da ação, argumenta a total falta da transparência por parte do presidente Forneck, que não distribuiu com antecedência as planilhas apresentadas pelas empresas para uma análise mais acurada. “Como é que vão discutir detalhes técnicos de uma planilha e seus componente tendo conhecimento só na hora da votação?”. É um dos questionamentos. No bojo da discussão devem entrar também a não regulamentação do Conselho Tarifário, as empresas terem recebido isenção fiscal da PMRB sem terem certidões negativas de débitos fiscais, não terem cumprido o TAC do MP de modernizar 25% das frotas e saber a real situação financeira das empresas. Para Roberto Duarte, a coisa não pode ser feita de afogadilho, sem uma discussão mais profunda, como quer o RBTRANS. “Precisamos de muita transparência”, sustenta o vereador do PMDB.

