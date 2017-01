Saúde nega falta de materiais em UMS do Jordão

João Renato Jácome - 12/01/2017 13:33:48

Após uma médica usar sacos de lixo durante o parto de um bebê na Unidade Mista de Saúde do Jordão, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) publicou nota de esclarecimento sobre o fato, e negou que esteja faltando materiais hospitalares e medicamentos no hospital da cidade.

LEIA MAIS:

Em Jordão, médica improvisa avental com sacos de lixo; Sesacre fica em silêncio

Segundo o secretário de saúde em exercício, Kleyber Guimarães, o fato de a médica usar os sacos de lixo foi um episódio “pontual”. Ele destacou ainda, em nota, que a unidade dispões, em almoxarifado, “de todos os insumos necessários para funcionamento assistencial e operacional”.

Guimarães vai além e justifica que a médica utilizou o saco por um erro de comunicação entre a equipe do hospital. E completa: “a atitude da médica, embora não seja correta e tampouco recomendada pela gestão da Sesacre, foi pensando na agilidade do atendimento, uma vez que a paciente já estava em trabalho avançado de parto”.

Kleyber se posicionou após uma servidores, cujo nome foi mantido em sigilo, afirmar que a situação no hospital de Jordão é grave. “A gente teme represálias e não pode falar. Se souberem que estamos vazando essas situações a situação fica ruim para nós daqui do hospital. A gente vê que é uma omissão, só isso”, afirmou.

LEIA MAIS: Em Jordão, médica improvisa avental com sacos de lixo; Sesacre fica em silêncio