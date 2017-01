Na cidade do Jordão, médica improvisa avental com sacos de lixo; Sesacre fica em silêncio

Da redação ac24horas - 11/01/2017 16:12:58

A crise na saúde pública do Acre parece cada vez mais forte. Nessa semana, uma médica da Unidade Mista de Saúde de Jordão foi flagrada improvisando um avental com um pedaço de saco de lixo. A situação causou revolta entre os pacientes que estavam sendo atendidos pela profissional.

Sobre o assunto, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) ficou em silêncio e não enviou resposta aos questionamentos do ac24horas. Segundo uma funcionária do hospital, faltam, além e aventais, agulhas, tubos e máscaras. Medicamentos como dipirona também estariam em falta na unidade de saúde.

“A situação é muito delicada. A gente teme represalias e não pode falar. Se souberem que estamos vazando essas situações a situação fica ruim para nós daqui do hospital. A gente vê que é uma omissão, só isso. A médica precisa agora usar saco para fazer um procedimento mais profundo. Alguém precisa contar isso”, diz a técnica, que pediu para não ser identificada.

Ao saber que a reportagem do site pretendia contar a história, uma usuário ligou para o portal e relatou que “também falta gases para os curativos”. Segundo a mulher, que se identificou como Francisca Silva, os problemas se acumulam “desde o ano passado, tanto que uma pessoa esperou dois dias aqui para ser transferida só porque não tinha avião do governo para pegar”.