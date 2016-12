Jovens realizam segunda Edição do Natal Solidário; arrecadação de alimentos segue até o dia 23

Dezenas de jovens se uniram em prol de uma causa: arrecadar alimentos para compor cestas básicas que serão doadas às famílias carentes de nossa capital. Desde novembro, os jovens do “Olhar Diferente” realizam arrecadação em dinheiro ou alimentos em pontos estratégicos da cidade.

Em posse de faixas, os jovens voluntários liderado pelo idealizadora do projeto, Karoliny Oliveira, pedem contribuição para patrocinar a ceia de Natal de 126 famílias carentes. No ano passado, foram contemplados mais de 80 famílias.

A arrecadação seguirá até o dia 23 de dezembro e contemplará famílias – previamente cadastradas -, que residem no Beco do Sabiá, Favelinha e Km 6 da Estrada de Porto Acre.

A “Natal Solidário”, do Projeto Olhar Diferente conta ainda com a venda de rifas para arrecadação de recursos e também com pontos de coleta de alimentos. Quem preferir dar contribuição em dinheiro pode fazer via depósito ou transferência bancária.

Para ajudar, os interessados devem procurar a idealizadora do projeto Karoliny Oliveira, que juntamente com a família e voluntários estará responsável por entregar os sacolões às famílias cadastradas.

“Com Deus na frente, força de vontade, bondade e, principalmente com o amor, acreditamos que podemos contribuir para um Natal Sem Fome à dezenas de famílias. Apesar de toda dificuldade, estamos na luta com a 2ª Edição do Natal Solidário. Precisamos da ajuda da sociedade acreana para arrecadar alimentos não perecíveis e ou cestas básicas. Sua ajuda pode mudar a situação de fome dessas famílias. Doar é um ato de amor!”, disse Karoliny.

Confira os pontos de arrecadação: Colégio Meta, Farmácia Pague Menos (Bosque), Mimos de Jarissa. Os interessados podem ainda contactar nos telefones: (68) 9971-0271 com Gleici Oliveira, mãe da idealizadora do projeto, que dispõem de conta corrente para depósitos ou transferência em dinheiro.

Os interessados podem ainda acompanhar a arrecadação de alimentos e outras atividades já realizadas pelo Projeto Olhar Diferente, acessando a fanpage:www.facebook.com/Olhar.diferente01