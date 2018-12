Jorge Viana divulga revistas publicadas durante seu mandato como senador

Como forma de prestação de contas do mandato, que será concluído no início de 2019, o senador Jorge Viana apresenta aos leitores as edições das revistas produzidas durante seu trabalho como parlamentar. São publicações que trazem os principais temas trabalhadores pelo senador acreano, como defesa do consumidor, meio ambiente e ciência e tecnologia. As revistas também apresentam os valores das emendas que o parlamentar acreano destinou todos os anos para os 22 municípios do estado.

A última revista publicada pelo parlamentar foi “Desafios do Tempo”. A foto, que traz na capa uma imagem do Acre feita pelo renomado fotógrafo Sebastião Salgado, faz uma retrospectiva do mandato e traz uma longa entrevista com o senador. A revista anterior, “O Acre no Senado”, além de falar sobre a atuação do parlamentar, faz um apanhado histórico sobre a bancada acreana no Senado. E a revista “Acreanidade” fala dessa identidade do povo acreano como um estado da Amazônia, e os desafios do mandato parlamentar nesse contexto.

Revista Desafios do Tempo



Revista o Acre no Senado



Revista Acreanidade