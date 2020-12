Na Amac, Bocalom diz que os 17 vereadores serão base e que pode definir equipe até 90 dias após a posse

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) reuniu na manhã desta quarta-feira, 2, 16 vereadores, dos 17 eleitos e reeleitos da capital. O encontro ocorreu na Sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

A imprensa, Bocalom afirmou que o encontro serve para estabelecer uma nova relação institucional entre os poderes executivo e legislativo. “Eu sempre disse que onde existe aquela relação antiga onde o Prefeito começa mandando na câmara ou ele define uma mesa diretora para apoia-lo, eu acho que nós não devemos ter isso. Em nome da governabilidade, não são acordos espúrios que devem acontecer. A governabilidade deverá vir pelo respeito as ações que o executivo está realizando. Acho que é esse o caminho. A função do vereador será sempre fiscalizar e propor. Se é pra fiscalizar, como é que ele é pra fiscalizar, se ele tem um parente que trabalha na prefeitura? Tem alguém ligado a ele na prefeitura? Ele não vai ser um fiscal independente do jeito que ele precisa ser”, diz o Progressista.

O Progressista afirmou que o objetivo do encontro é quebrar o paradigma. “Alguém tem que ter coragem. Eu tenho coragem para enfrentar esse desafio. Tá na cabeça das pessoas que se não fazer base, não se administra. A base serão os 17 vereadores”, disse Bocalom, reforçando que não vai interferir na escolha da Mesa Diretora.

Bocalom enfatizou que deverá apresentar os nomes de sua equipe no final de dezembro, mas que deverá fechar todos os nomes em 60 ou 90 dias após a posse. “Estou muito tranquilo enquanto a isso. Vou escolher alguns nomes. Não vamos fechar todos. Acredito que em 60 ou 99 dias fecharemos de fato a nossa equipe até porque preciso conhecer as pessoas”, disse.

Os vereadores presentes na reunião foram Samir Bestene, Rutenio Sá, N Lima, Adailton Cruz, Antônio Morais, Emerson Jarude, Hildergard Pascoal, Lene Petecão, Ismael Machado, Emerson Jarude, Arnaldo Barros, Raimundo Castro, Raimundo Neném, Joaquim Florêncio, Fábio Araújo e Michele Melo. A ausência registrada foi o vereador eleito Célio Gadelha.