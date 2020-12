MEC determina volta às aulas presenciais em instituições federais a partir de janeiro

A Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esportes (SEE) anunciou nesta terça-feira, 01, a retomada do cronograma previsto dos processos seletivos simplificados da Educação: Aprender é o Caminho, Educação do Campo, ensino regular, de correção e distorção de idade e série, implementado na rede em 2020 para os alunos do ensino fundamental anos finais.

As provas objetivas serão realizadas no domingo, 6, de forma presencial, seguindo todas as normas de segurança. As vagas são para cadastro Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de reserva com o objetivo de atender necessidades nos 22 municípios acreanos. O cronograma pode ser acompanhado no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), www.ibade.org.br, bem como local e horário da prova.

“Esses processos estavam em andamento e previstos para ocorrer no mês de março, mas foram suspensos devido à pandemia do novo coronavírus, sendo retomado no mês de novembro”, informou a secretaria por meio da Agência de Notícias do Acre. A previsão é de que, em janeiro, os profissionais sejam convocados. São oferecidas vagas para assistente educacional, professor mediador, professor de atendimento educacional especializado (AEE) e intérprete em libras e braile.