Câmara aprova LOA de R$ 69 milhões para 1º ano de segundo mandato de Fernanda Hassem

Com o tema “Doe! Um gesto simples que transforma vidas”, o Banco da Amazônia (Basa) está promovendo uma campanha para incentivar o voluntariado e a solidariedade às pessoas em situação de vulnerabilidade social que vivem nos estados da Amazônia Legal.

A iniciativa visa contribuir com àqueles que mais sentiram os impactos gerados pela COVID-19 e vêm sofrendo seus efeitos não somente na saúde, mas também estão enfrentando os danos sociais e econômicos causados pela pandemia, situação enfrentada, por exemplo, por famílias que tiveram a renda reduzida nos últimos meses.

“Mês de dezembro chegando e o momento de compartilhar solidariedade fica ainda mais presente entre as pessoas. Queremos aproveitar esse clima fraterno para incentivar as pessoas a ajudarem quem mais precisa e vem sofrendo no meio dessa pandemia”, relata Valdecir Tose, presidente do Basa.

Com a participação de todas as superintendências regionais do banco localizadas nos estados da Amazônia Legal, a campanha está incentivando a doação de alimentos não perecíveis, cestas básicas, artigos de higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras e álcool gel e, ainda, a doação de recursos financeiros, que deverão ser depositados direto nas contas correntes das entidades assistenciais que estão sendo apoiadas pela instituição bancária.

Ao todo, 14 organizações serão beneficiadas com a ação. São elas: Educandário Santa Margarida e Lar dos Vicentinos, no Acre; Obra Social Casa Mamãe Margarida, no Amazonas; Escola de Cegos do Maranhão e Instituto Antônio Brunno, no Maranhão; Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACC) e Rotary International (RI), no Mato Grosso; Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (Ospan), Associação de Pais de Pessoas com Necessidades Especiais do Tapajós (APPNET) e Projeto Futuro Melhor, no Pará; Associação Wesleyana de Ação Social (Awas) e Associação São Tiago Maior, em Rondônia; Associação Grupo de Mães Anjos de Luz, em Roraima; e Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins, em Tocantins.

“Instituição socialmente responsável, o Banco da Amazônia vai além de suas ações creditícias, daí a promoção de mais esta campanha para estimular o espírito solidário entre seus colaboradores, a atuação voluntária e a criação de uma rede de solidariedade com o auxílio de clientes, parceiros e da sociedade em geral para contribuir com os mais vulneráveis”, ressalta o presidente do Basa.