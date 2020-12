Acusado de matar morador de rua com tijoladas na cabeça é preso em Rio Branco

“A prefeitura não pode bancar subsídios de passagens de ônibus para alunos do governo do estado”, diz o candidato eleito

O prefeito eleito em Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), afirmou em entrevista ao jornal “A Tribuna” nesta quarta-feira, 01, que irá acabar com o subsídio da passagem de R$ 1 para os estudantes de Rio Branco. O progressista diz que a prefeitura não pode continuar bancando os subsídios dos estudantes do governo do Estado e anunciou que a prefeitura irá zerar a passagem para os alunos da rede municipal, assim excluindo alunos da rede estadual e universitários do programa.

“A prefeitura não pode bancar subsídios de passagens de ônibus para alunos do governo do estado. Nós vamos zerar o valor das passagens para os alunos da rede municipal. Rede estadual é o estado que precisa fazer. O que a gente precisa entender é que o transporte escolar é obrigatório ser gratuito para os estudantes. Então cada governo vai precisar bancar a sua parte”, afirmou Bocalom.

O representante dos estudantes de nível superior no Conselho Tarifário, Richard Brilhante, afirmou que a ideia de Bocalom de acabar com a subvenção é uma irresponsabilidade.

“Conquistamos a passagem do estudante em março de 2013, com uma mobilização que contou com mais de dois mil estudantes na rua. O prefeito eleito age de forma irresponsável com a declaração, pois ainda nem assumiu e já pensa em prejudicar cerca de 70 mil estudantes. A prefeitura já tem recurso mensal previsto para continuar mantendo o subsídio, acho válido o prefeito eleito assumir primeiro, conhecer a realidade orçamentária e do transporte, para depois tomar sua decisão”, afirmou.

Desde 2013, o então prefeito Marcus Alexandre (PT) reduziu a tarifa de ônibus para estudantes, que pagam desde aquela época R$ 1,00.

Em 2017, Marcus sancionou um Projeto de Lei (PL) que autorizou o município a subvencionar para as empresas de transporte coletivo até 50% do valor da tarifa vigente para os estudantes e até 10% da passagem para os demais usuários. Atualmente, mais de 70 mil alunos da rede pública municipal, estadual e universitária são beneficiários do subsídio.