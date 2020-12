Secretário de Educação do Acre testa positivo para a Covid-19

Um dia inteiro pensado para você! Com palestras, dicas para o Enem, premiações e muito mais.

O Centro Universitário Uninorte realizará no dia 8 de dezembro o Day X – Feira do Estudante. O evento tem como objetivo tratar de temáticas relacionadas aos alunos egressos do ensino médio. A programação contará com dicas para o Enem, interação com mais de 20 profissionais de diversas áreas falando sobre o futuro das profissões e esclarecendo dúvidas, dicas de mercado de trabalho e as transformações no mundo digital, palestras, orientação vocacional e a Maratona Digital.

A Maratona Digital, exclusiva para egresso do ensino médio, testará os conhecimentos dos alunos e premiará os três primeiros colocados. No ato da inscrição o aluno deve estar vinculado a sua escola, pois serão premiados tanto os alunos quanto suas respectivas instituições.

A diretora de Marketing e Mercado do Centro Universitário Uninorte, Indira Kitamura, diz “Estamos trabalhando com uma fase de término e recomeço, onde o aluno está saindo do ensino médio e adentrando ao mundo profissional. Dessa forma, surgem as dúvidas em relação a que profissão seguir. Por isso, no Day X – Feira Digital do Estudante, estaremos respondendo as dúvidas frequentes e falando sobre as diversas profissões.”

O evento será transmitido através do canal do Youtube do Centro Universitário Uninorte. As Inscrições serão gratuitas, segue o link: https://conteudo.dicasdevestibular.com.br/dayx-uninorte-2021