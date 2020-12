No BNDES, Gladson busca recursos para água, saneamento e obra do Centro Administrativo

O governador Gladson Cameli se reuniu com a diretoria do BNDES, nesta terça-feira, 1º de dezembro, no Rio de Janeiro para viabilizar investimentos em todo o sistema de água e esgoto do Estado.

“Eu parto do princípio que a transparência é fundamental para a gestão pública. Estamos num processo de reavaliação de todo o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. A nossa intenção nunca foi privatizar, mas fazer a concessão privada na gestão para que possamos ter cada vez mais um resultado eficiente para que chegue água de qualidade às famílias acreanas”, afirmou o governador.

Cameli afirmou durante a reunião que não quer mais perder tempo para resolver os problemas de distribuição de água que existem no momento. “Graças ao empenho da equipe de trabalhadores do Depasa, que está na ponta da operacionalização do sistema, estamos conseguindo resolver muitos problemas. Mas vim pedir o apoio ao BNDES para antecipar recursos de futuras soluções”, salientou o chefe do executivo..

No mesmo encontro, o governador pediu o empenho do banco para viabilizar recursos para a construção do centro administrativo e o anel viário da capital. “Temos que ter gestores competentes para essas grandes obras do governo. A ideia é que tudo que for feito pela nossa gestão possa atender de maneira eficiente a população. Queremos gerar empregos e melhorar a infraestrutura em todo o Estado. Nesse sentido, o BNDES tem sido um grande parceiro”, destacou Cameli.

Kelly Lacerda, subsecretária da Secretária de Planejamento e Gestão (Seplag), participou do encontro. Ela tem trabalhado no projeto do governo junto ao BNDES e destacou o empenho de todos para promover o alinhamento entre a equipe do Estado e o banco, no que se refere ao projeto de Concessão do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário neste momento pós-eleitoral.

“O Estado mantém o compromisso, com a busca pelos serviços de forma segura e eficiente para a população acreana. O banco se colocou à disposição dos novos gestores eleitos para discutir a importância do projeto para os municípios, principalmente no que diz respeito aos investimentos que serão realizados e na melhoria dos serviços para a população”, disse ela.

Estiveram presentes na reunião os representantes do BNDES Fábio Abrahão, diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs; Cleverson Aroeira, superintendente de Estruturação de Parcerias de Investimentos e Guilherme Albuquerque, chefe do Departamento de Estruturação de Parcerias de Investimentos. Além de Ítalo Lopes Almeida, diretor Operacional do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Petrônio Aparecido Chaves Antunes, presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), e a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro.