Motorista de aplicativo que foi esfaqueado segue na UTI da Fundação Hospitalar

Uma adolescente de 14 anos e um garoto de 13 anos, foram feridos a tiros na noite desta segunda-feira, 30, após sair de uma pizzaria. Os crimes aconteceram na rua Teresinha, no bairro João Eduardo I, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os adolescentes estavam em uma confraternização com amigos da igreja, e ao saírem em grupo da pizzaria com destino as suas casas, homens não identificados em um veículo Fiat Mobi, de cor preta, se aproximaram e os criminosos efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Durante a ação dos bandidos, a adolescente de 14 anos foi atingida com um projétil no quadril, já o garoto de 13 anos foi ferido com três tiros no peito. Os demais amigos das vítimas, conseguiram correr e saíram ilesos.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram os feridos ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, o estado de saúde da adolescente é estável, já o do garoto é grave.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores dos crimes, mas ninguém foi encontrado. A polícia não soube informar a motivação do crime. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).