Mecânico, confeiteiro e vendedor: veja as 23 vagas disponíveis no SINE nesta terça-feira

Está prorrogado o prazo para validação das inscrições para as vagas remanescentes do 2° semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os estudantes que se inscreveram para essas vagas, mas cujos prazos já tinham expirado, agora terão até o dia 18 de dezembro para formalizar os contratos do Fies.

Quem estiver inscrito precisa comprovar, até esta data, as informações declaradas no ato de inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino superior para formalizarem o contrato de financiamento junto ao agente financeiro do Fies.

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC) que oferece financiamento estudantil aos estudantes de cursos de graduação de instituições privadas cadastrados no sistema. O objetivo é facilitar o acesso de jovens de baixa renda à educação superior. O governo federal anunciou para este ano o aporte de R$ 500 milhões de reais destinados ao programa.