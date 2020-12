Justiça federal retém salários de médicos do Hospital do Juruá

Ao menos nove médicos do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, incluindo o diretor, tiveram as contas bancárias bloqueadas pela Justiça Federal nesta terça-feira (01). Os profissionais alegam não terem recebido o salário referente ao mês de novembro. O caso corre em segredo de justiça e o motivo do bloqueio das contas seria uma investigação da Polícia Federal sobre o pagamento indevido a plantões na unidade hospitalar.

O médico pediatra Rondney Brito, que teve a conta bloqueada, afirma ter um único contrato, cumprir à risca os plantões e assinar todos os pontos. Na conta dele, consta um débito de R$174 mil. Brito questiona a ação. “Não há nada transitado em julgado, nem condenação e mesmo assim bloquearam nossas contas. Não há essa prática de médico receber por plantão não cumpridos aqui em Cruzeiro do Sul”, conta.

O diretor do Hospital do Juruá, médico Marcos Lima, um dos afetados pela medida da justiça federal, disse que não sabe do que se trata o caso. “Vamos aguardar. Os advogados estão procurando se inteirar”.

O advogado Raphael Sanson, que representa seis dos nove médicos que ficaram sem salários, aguarda acesso aos autos e afirma que os clientes seguem trabalhando. Ressalta que valores expressivos foram bloqueados das contas dos profissionais. “Ainda não temos acesso ao processo para falar exatamente do que se trata, mas sim, vários médicos tiveram as contas bloqueadas em valores expressivos. Certamente se trata de alguma coisa mal apurada que gerou um bloqueio irregular. Alguns médicos estão em viagem e estão completamente sem dinheiro devido ao bloqueio”, conclui o advogado.

Os médicos do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul são pagos com recursos do governo do Estado por meio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau. A Oscip é administrada por religiosas.