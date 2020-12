Habilitações vencidas em 2020 terão um ano a mais de validade, informa Contran

Um vídeo compartilhado por meio de redes sociais mostra o momento em que a tentativa de ultrapassagem na BR-317 resulta num acidente. O caso aconteceu no km 8 sentido Brasiléia/Assis Brasil e deixou três passageiros com lesões. Informações publicadas pelo portal O Alto Acre apontam que ao menos três pessoas foram levadas até o hospital Raimundo Chaar, na cidade.

De acordo com a equipe médica, todos passam bem apesar do susto. O motorista do carro modelo Toyota/Etius, do município de Brasiléia, não foi identificado pela equipe do 6º Ciretran, que esteve no local para registrar dados sobre o incidente.

No local, foi possível perceber que o matagal absorveu o impacto do veículo e caso fosse pouco metros à frente, o acidente poderia ter sido mais grave. O veículo ficou no local para ser retirado pelo proprietário e o caso está sendo levantado pelas autoridades competentes.

Com informações O Alto Acre