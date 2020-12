Energisa inaugura subestação em Assis Brasil no dia 8 de dezembro

Foto: Mauro Pimentel/Agência

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nessa semana fizeram com que Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC divulgasse apontasse quais melhorias observadas de abril até o último mês de outubro. De acordo com o consultor da presidência do, Egídio Garó, houve recuperação na atividade econômica no Acre. Entretanto, no acumulado do ano inteiro, o Estado ainda apresenta números negativos no comércio e serviços como hotelaria e alimentação.

Os dados apontam resultados positivos com o aumento mensal do nível de empregos, considerando as contratações e demissões. “Xapuri, Epitaciolândia e Tarauacá reduziram as vagas do emprego formal. No restante do Estado, os índices foram positivos ao longo do mês de outubro, com mais admissões do que demissões”, explicou Garó.

Comércio e prestações de serviços como hotelaria e alimentação, entretanto, foram os que mais sofreram com os impactos causados pelo fechamento compulsório e o isolamento social imposto pela pandemia. “Em Rio Branco, foram registrados ao longo do ano 1.921 contratações contra 1.234 desligamentos, o que mostra um saldo positivo de ocupação de vagas para 687 profissionais”, finalizou.