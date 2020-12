Anac proíbe voos e ameaça cadastro dos aeroportos de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo

Com o retorno da realização de testes rápidos, segundo a secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, o número de casos positivos para Covid-19 teve um grande aumento. Passando de cerca de 5 para 25 casos diários e parte desse público vai parar no Hospital de Campanha do município, que também atende pessoas de Feijó à Marechal Thaumaturgo, além de cidades amazonenses.

Na última terça-feira, eram 15 pacientes internados. Na quarta, 18 no hospital, com 2 mortes. Nesta quinta-feira, 26, são 16 internados, sendo 2 na UTI e não houve óbito. As informações são do diretor da unidade hospitalar, médico Marcos Lima. “Tivemos nas últimas 24 horas 2 altas médicas e 2 transferências da UTI Covid para a enfermaria”, ressalta.

Atualmente, há 3.897 casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul e 68 mortes. A prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, faz visitas de conscientização sobre a obrigatoriedade do cumprimento das regras sanitárias , como o uso de máscaras, álcool e o distanciamento social.