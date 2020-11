Socorro Neri deseja sucesso a Bocalom e diz que inicia transição já nesta segunda-feira

Cerca de 32% dos 256.763 eleitores aptos a votar em Rio Branco não compareceram às urnas neste domingo (29), quando foi realizado o segundo turno da eleição que deu a vitória ao candidato Tião Bocalom, do PP.

No total, 82.424 eleitores deixaram de votar neste segundo turno, contra 69.994 que se abstiveram no primeiro turno. A pandemia do novo coronavírus foi considerada como uma das principais razões do grande índice de abstenções que se efetivou em todo o Brasil.

Foi registrado o comparecimento de 174.249 eleitores em Rio Branco, o que corresponde a 67,89% do eleitorado do município. O total de votos em branco foi de 3.328 (1,91%) e os votos nulos contabilizaram 4.473 (2,57%).

Com 104.746 votos (62,93%), o candidato do Progressistas superou a atual prefeita da cidade, Socorro Neri (PSB), que recebeu 61.702 votos, 37,07% do total.