Sandero x Hb20, qual o melhor?

Renault e Hyundai representam a geração dos carros compactos, os rivais são os mais vendidos da categoria – Foto: Divulgação Renault e Hyundai

Confira a comparação dos rivais mais vendidos:

O segmento de carros compactos é o maior do mercado nacional. Além de responder por mais da metade das vendas, com o maior número de ofertas, embora mais amplo, o Renault Sandero sempre se posicionou entre os modelos de entrada. Mas, nos últimos tempos, tornou-se mais sofisticado, com versões cada vez mais equipadas. Agora, na segunda geração, também tem opções no topo da categoria. Nesta comparação, equiparamos o Sandero a um dos mais novos, mais vendidos e cobiçados rivais do segmento, o HB20.

Pode-se dizer que a disputa entre os dois veículos foi mais equilibrada na comparação da aparência dos modelos de carros econômicos. A Renault cuidou do Sandero de segunda geração, com frente nova e mais imponente e carroceria de linha mais lisa e elaborada, enquanto o HB20 mostra seu estilo, que já está registrado em modelos mais caros da marca, como o sedã Elantra. Porém, em outros aspectos, as diferenças entre os carros são claras porque, apesar de competir pelo mesmo consumidor, cada fábrica concentrou sua energia em aspectos diferentes.

Conheça mais sobre o Renault Sandero:

Esse é uma das opções disponíveis no segmento de hatches compactos no mercado brasileiro. O modelo antigo, conhecido em nosso país, destaca-se como o único entre as versões esportivas “tradicionais” do R.S. com um motor 2.0 flex. Em julho de 2019, a marca francesa anunciou o restyling Sandero em todas as suas variantes, o que também afetou Logan.

Essas mudanças começam com o visual que o Sandero 2020 trouxe com novos para-choques e grade frontal, luzes diurnas de LED e novas lanternas de LED que atacam a tampa do porta-malas. A abertura dessa capa também mudou, agora é feita com o botão localizado dentro do logotipo da marca.

Outra novidade muito importante foi o surgimento da caixa de câmbio CVT, que é conectada ao motor 1.6. Além disso, o hatch francês foi mais seguro, com quatro airbags em todas as versões, bem como controle de tração e estabilidade com o assistente de rampa nas versões com caixa de câmbio CVT.

No interior, os passageiros verão um interior mais confortável, com novos assentos e um centro multimídia da Apple Carplay e Android Auto. O volante também foi atualizado e o controle do vidro traseiro passa do console central para a porta do motorista.

As versões do novo Sandero 2020, que foram vendidas separadamente, também tiveram suas novidades. Por exemplo, o esportivo RS ganhou com novas rodas de diamante preto de 17 polegadas, pinças de freio vermelhas e outros pequenos detalhes. Por dentro, o teto é preto e os bancos apresentam listras vermelhas, bem como detalhes em fibra de carbono.

O Sandero Stepway 2020 ganhou um novo para-choque com engastes cromados, capô preto com lanternas LED, novas rodas de 16 polegadas e detalhes internos que remetem à versão. A única opção em todas as versões e configurações do Sandero 2020 é a cor branca ou metálica do corpo.

Conheça mais sobre o Hyundai HB20:

O novo HB20 2020 chega com novas formas e propostas que incluem design mais arrojado, conforto e comodidade, segurança e um motor mais eficiente. Disponível nas versões HB20, HB20S e HB20 Cross, o compacto busca se reinventar para continuar atraindo o consumidor brasileiro.

Com mais de 1,1 milhão de unidades vendidas, mesmo o HB20 usado adota uma filosofia de design que se concentra na sensualidade esportiva. O interior do HB20 é totalmente marrom, incluindo painel, bancos, portas e acabamentos. No HB20S, o interior é cinza claro em todas as versões, incluindo bancos, painel, portas, etc. Já o HB20 Cross apresenta um interior preto e bancos em cinza escuro com detalhes de acabamento em vermelho. Além do HB20 Cross, existem três tipos de acabamentos e modos de tom no HB20 e no HB20S, mas ele tem duas opções, uma é analógica e a outra é analógica e digital. O ar condicionado funciona sob o mesmo padrão, a versão mais barata usa o manual e a versão mais cara usa números. Cinco modelos de calotas de 14 “e rodas de liga leve de 15” e 16 “. Outro destaque do Novo HB20 é o motor Kappa 1.0 T-GDi 12V com três cilindros, duas válvulas de distribuição variável, injeção direta flex, turbo alimentador com intercooler e partida a frio, sem bico aquecedor.

O corpo do novo 2020 HB20 é feito de 30% de aço de ultra-alta resistência e foi estruturalmente reforçado para torná-lo mais forte. É equipado com quatro airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de rampa, cintos de segurança e encostos de cabeça completos, direção elétrica, paddle shifters (T-GDi) e ar condicionado manual ou automático.

Além disso, oferece ainda espelhos retrovisores com dobragem elétrica, detecção de pedestres com travagem automática e aviso de intrusão de via. Sensores de estacionamento, bluemedia multimídia com tela de 8 polegadas e sistemas Android Auto e Car Play, câmera de visualização traseira com monitoramento traseiro por alguns segundos. Nas versões mais baratas do HB20 2020, ele terá um rádio blueAudio simples. É equipado com duas portas USB, uma para carregar e outra para conectar ao carro.

