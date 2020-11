Cresce o número de testes para Covid-19 nas farmácias com resultado positivo

Um alto número de testes rápidos para o novo coronavírus (Covid-19) foi registrado entre os dias 16 e 22 de novembro nas farmácias do Brasil, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Além disso, foi registrado também o maior percentual de casos confirmados.

Os Estados com maiores registros casos positivos são o Acre com 27,28% de resultados positivos; Amazonas (26,68%) e o Amapá (25,81%). No Sudeste do Brasil, o Rio de Janeiro tem a maior taxa de positivos (21,05%), seguido por Minas com (14,84%), Espírito Santo (14,41%) e por último São Paulo (12,63%).

O estudo mostrou que na semana de 16 a 22 de novembro oram realizados 77.031 testes, contra 62.062 da semana anterior, entre os dias 9 a 15 de novembro e 48.345 exames no período de 2 a 8 de novembro.

O percentual de resultados positivos também foi o maior registrado, desde que as drogarias começaram a fazer os testes, em 28 de abril. Entre 16 e 22 de novembro foram confirmados 12.790 casos (16,6% do total de testes), na semana anterior foram 8.775 (14,14%) e no começo do mês 6.912 (14,3%).

(Abrafarma)