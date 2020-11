Possessivos, teimosos e realistas: Bocalom e Socorro dividem características astrológicas

Pouco mais de 256 mil eleitores rio-branquenses escolhem neste domingo, 28, o gestor que irá comandar a capital acreana pelos próximos quatro anos. Apesar de serem adversários no campo político e ferrenhos opositores ideológicos, os candidatos Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) têm muito em comum no campo pessoal, tendo como base a astrologia. Isso porque ambos compartilham do mesmo signo do zodíaco, o signo de Touro.

Além disso, os dois tem uma diferença de apenas um dia no mês de aniversário. Bocalom nasceu em 19 de maio e Socorro no dia 18 do mesmo mês. Para a astrologia, nativos do signo de Touro possuem instinto possessivo, além de serem altamente teimosos, realistas com ânsia de darem continuidade aos projetos de vida. Entretanto, os taurinos também são considerados pessoas de conduta construtiva, são determinadas e firmes, podendo até se tornarem inflexíveis por vezes.

A acreana natural de Tarauacá e o paranaense de Bela Vista do Paraíso já demonstraram publicamente, por algumas vezes, peculiaridades que lhes aproximam das características regidas por seus respectivos signos. Socorro Neri não deixou de cumprir seu próprio desejo quando decidiu abandonar companheiros e siglas políticas quando, segundo ela, percebeu que estes projetos não mais lhes satisfaziam.

Já Bocalom nunca desistiu de tentar uma vaga na prefeitura da capital acreana ou no governo do estado. O candidato já disse em diversas entrevistas à imprensa local que este é um sonho, um desejo, e que dele não abandona. Esta é a sétima vez que Bocalom concorre.

Além de curiosidade, a astrologia pode explicar o comportamento das pessoas e compreender o papel do estudo dos astros na sociedade. A astrologia ainda diz que tanto Bocalom quanto Socorro são de natureza determinada e trabalhadora, e costumam ser calmos e persistentes em seus objetivos pessoais e profissionais.

De acordo com entrevista publicada pela revista Estilo Off, a diferenciação dos signos têm a ver com a posição dos planetas no momento do nascimento. É ele quem determina as características pessoais de cada indivíduo. Do elemento Terra, o 2º signo do zodíaco é representado pelos chifres de um touro. Essa representação tem origem na mitologia e resulta na Constelação de Taurus, que se parece com a cabeça de um touro.

A última pesquisa de intenção de voto para este segundo turno feita com exclusividade pelo instituto Delta/ac24horas, entre os dias 26 e 28, aponta tendência de vitória do candidato Tião Bocalom para a prefeitura de Rio Branco. Bocalom teve nesse sábado 67,09% da preferência do eleitor, enquanto a candidata Socorro Neri, que tenta a reeleição, aparece com 33% dos votos válidos. A pesquisa foi registrada no TRE/AC sob o número 01381/2020. Foram entrevistadas 600 pessoas com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4%.