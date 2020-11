Motorista de aplicativo é esfaqueado doze vezes ao reagir a assalto no Novo Horizonte

Prefeito de Rio Branco entre os anos de 1993 e 1997, o ex-governador e ex-senador Jorge Viana fez publicação no Facebook nas primeiras horas da manhã deste domingo (29) de decisão na eleição da capital acreana, uma das 18 do país onde ocorre 2º turno, tecendo comentário sobre o cenário do 2º turno.

Na postagem, Viana relembrou as eleições vencidas pelo PT após o seu mandato de prefeito – Raimundo Angelim em 2004 e 2008 e Marcos Alexandre em 2012 e 2016 -, e as derrotas – Marcos Afonso em 1996 e Angelim em 2000, além da atual, com Daniel Zen caindo no primeiro turno.

“Estamos vivendo uma fase muito difícil. Mas o pior é chegar no dia da eleição sem uma opção que nos passe confiança. Coisas desses tempos, mas tenho fé que dias melhores virão. O desafio é reconstruirmos, juntos, a boa política que engrandeça o Acre e cuide das pessoas. Que Deus abençoe nossa Rio Branco”, escreveu Jorge Viana.

Na postagem, o ex-prefeito publicou uma foto do Novo Mercado Velho, revitalizado em 2006, durante seu segundo mandato como governador o estado.