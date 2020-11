Militante de Socorro Neri foge do Gaeco após apreensão de material de campanha

Até às 14h00 (horário de Brasília) deste domingo, (29), foram substituídas 476 urnas eletrônicas das 97.024 que iniciaram a votação nas 57 cidades que estão tendo 2º turno das eleições municipais, de acordo com o 3º Boletim Informativo publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um município, no estado de SP, passou a ter voto manual.

Rio Branco, no Acre, e João Pessoa, na Paraíba, seguem como as únicas cidades onde não houve substituições de urnas até a divulgação do último boletim do TSE. Na capital acreana, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), há um total de 470 urnas de contingência, para o caso de problemas.

O estado que registrou maior número de urnas substituídas foi São Paulo, com 146 unidades. Já o Rio de Janeiro teve 129 urnas trocadas.

Ainda segundo o TSE, as 476 urnas substituídas correspondem a 0,33% do total de equipamentos utilizados neste segundo turno, disputado em 57 cidades brasileiras (18 capitais e outros 39 municípios).

O segundo turno ocorre nas localidades com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum dos candidatos recebeu a maioria absoluta dos votos válidos para se eleger no primeiro turno, realizado no último dia 15 de novembro.