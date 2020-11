Mais de 250 mil rio-branquenses voltam às urnas neste domingo para 2º turno das eleições

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A votação do segundo turno das eleições municipais em Rio Branco, que ocorre neste domingo, 29, deve movimentar um grande contingente de pessoas. Além dos 256, 7 mil eleitores que devem comparecer às urnas na capital acreana, mais 5.516 homens e mulheres estão envolvidos diretamente na realização do pleito, presentes nos quatro cantos do município de Rio Branco.

A maioria do eleitorado local é composta por mulheres. Em 2020, 290.030 pessoas do gênero feminino estiveram aptas a votar nestas eleições em todo o estado, o que representa 51,7%. Já os homens são 48,3% do total, com 271.229.

Pela segunda vez em uma eleição, 28 eleitores vão poder votar fazendo uso do nome social. Esta é a segunda eleição que acontece no país após a Justiça Eleitoral autorizar a inclusão de nome social no cadastro do eleitor.

O pessoal de apoio também não é pequeno e chega a 1,5 mil pessoas. Eles estarão cuidando de tudo para que praticamente a metade do eleitorado do Acre – nada menos que 256.673 estão aptos a votar -exerçam o direito de escolher o próximo prefeito: Socorro Neri (PSB) ou Tião Bocalom (PP).

Só de mesários são 1.616 que estarão em 122 locais de votação e 404 seções eleitorais, mas o número maior é de seguranças: 2,4 mil agentes das Forças Armadas, polícias Civil, Federal e Militar, entre outros, estarão atuando forte contra os crimes típicos de eleições.

Além de Rio Branco, as capitais onde a disputa será definida em segundo turno são as seguintes: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O TSE mantém para este domingo as mesmas orientações sanitárias contra o coronavírus recomendadas no primeiro turno das eleições. O uso da máscara é obrigatório, e todos devem higienizar as mãos antes e depois de digitar o número do candidato na urna eletrônica. Cada seção eleitoral vai contar com álcool em gel para eleitores e mesários.

Os eleitores devem respeitar a distância mínima de um metro para outras pessoas. Outra recomendação é que cada um leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O objetivo é evitar o compartilhamento de objetos e diminuir o contato dos eleitores com superfícies eventualmente infectadas.

Depois de domingo, apenas um município brasileiro ficará com a escolha do prefeito ainda pendente: Macapá (AP), com mais de 292 mil eleitores. Prejudicada por um apagão elétrico que se estendeu por 22 dias, a cidade terá o primeiro turno das eleições no dia 6 de dezembro. A segunda fase da disputa está marcada para o dia 20.